Около 10% площадей зерновых осталось убрать в Минской области

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чуть более 10% площадей зерновых осталось убрать в Минской области, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

По состоянию на 12 августа в области убрано 89,6% площадей, намолочено свыше 1,19 млн т зерна, средняя урожайность 28,3 ц/га.

По общему намолоту лидируют Слуцкий (почти 120 тыс. т), Несвижский (более 100 тыс. т), Минский (более 96 тыс. т), Копыльский (около 86,5 тыс. т), Пуховичский (свыше 74 тыс. т), Дзержинский (почти 71 тыс. т) районы.

Самая высокая урожайность в Несвижском и Дзержинском районах - 44,5 ц/га. В Минском - 41,3 ц/га, Клецком - 38,9 ц/га, Молодечненском - 35,4 ц/га, в Слуцком районе - 32,5 ц/га. Среди хозяйств в лидерах ОАО "Гастелловское" Минского района - 90,0 ц/га.

Два комбайновых экипажа из МРУП "Агрокомбинат "Ждановичи" Минского района уже преодолели рубеж в 3 тыс. т. Среди водителей эту отметку превысил один работник того же предприятия и двое из филиала "Пятигорье" ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Дзержинского района.-0-