Около 10 тыс. человек посетили обучающие мастер-классы "ПапаPro" в Минске

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 10 тыс. человек посетили обучающие оупен-классы "ПапаPro", которые прошли в эти выходные в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Папы и мамы, а также те, кто планирует ими стать, с помощью ведущих специалистов в области материнства и детства обучались осознанному родительству. Внутри большого торгового центра папы сели за парты, а этажи превратились в типичные квартирные комнаты: в детской учили ухаживать за новорожденным, на кухне готовили полезные завтраки, в гараже инструктировали по безопасности ребенка в автомобиле.

В частности, в детской комнате безопасному зонированию обучил известный педиатр Дмитрий Чеснов. Вместе со специалистом родители разбирались в составе детской косметики и протестировали игрушки. Уроки отцовской жизни также давали певцы, спортсмены и блогеры. Например, музыкант Александр Патлис рассказал, как привить детям нравственные ценности, а баскетболист и тренер Александр Куль поделился историей партнерских родов. О своем отцовском опыте рассказал и певец Александр Солодуха.

Как отметила руководитель проекта врач акушер-гинеколог Диана Мардас, программа мероприятия не включала серьезные лекции. Акцент был сделан на общении и практике. "Мы рады, что к нам пришли тысячи пап и мам, будущих родителей, а также тех, кто только планирует беременность, - сказала она. - Счастье родительства начинается с малого: теплой семейной атмосферы, любви и внутреннего комфорта".

Поддержали идею социального мероприятия Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты.-0-