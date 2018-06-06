Около 10 тыс. га сосновых лесов обработано в нацпарке "Нарочанский" от пилильщика

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиационная обработка сосняков в очаге массового размножения вредителя лесных экосистем - рыжего соснового пилильщика - завершается в национальном парке "Нарочанский", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по научной работе нацпарка Валерий Люштык.

К мероприятиям по лесозащите приступили 27 мая. Их началу предшествовала серьезная научно обоснованная аналитическая работа. Комплекс мер борьбы разработан совместно с представителями "Беллесозащиты", Белорусского государственного технологического университета, Национальной академии наук Беларуси, МЧС, Минздрава, Минсельхозпрода, региональных исполнительных комитетов.

"За это время обработано около 10 тыс. га лесных массивов, в том числе свыше 6 тыс. га с участием экипажа самолета Ан-2, который совершил 32 полета. Программа полетов предусматривала ультрамалое распыление биопрепарата, безопасного для растений, людей, животных, рыб, птиц. Была определена предельно точная конфигурация маршрутов, за рейс таким образом обрабатывалось около 200 га, за день - в среднем 800 га. Также в мероприятиях по лесозащите задействован вертолет КА-26. Очаг поражения на сегодняшний день практически обработан", - рассказал Валерий Люштык.

Очаги поражения в лесах Нарочанского края, а также на территории Вилейского, Сморгонского и Островецкого лесхозов обнаружены в ноябре-декабре 2017 года. Ситуация рассматривалась в апреле текущего года на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров. Учреждению выделили средства для приобретения узкоспециализированного биологического препарата "Лепидоцид", который не является средством защиты растений, а активизируется только при попадании в желудочно-кишечный тракт насекомых.

На время обработки территорий в целях профилактики на одни сутки устанавливается запрет на посещение отдельных участков леса, на четверо суток - на сбор грибов, ягод, лекарственных растений. Информация размещена на щитах на въезде в лес с автодорог и из населенных пунктов.

Рыжий сосновый пилильщик - один из наиболее опасных вредителей леса, так как его личинки (лжегусеницы) повреждают в мае-июне сосновые деревья всех возрастов, частично или полностью объедая хвою. В результате происходит резкое ослабление насаждений, их повреждение до степени прекращения роста, а впоследствии весьма вероятно поражение таких сосен короедом. Ранее в регионе этот вид опасного вредителя массово не проявлялся. Единственным надежным способом сохранения сосновых лесов в такой ситуации являются истребительные меры в очагах, так как весьма вероятно неуправляемое расширение зон поврежденности. "Есть все основания полагать, что принятые меры помогут разрешить сложную лесопатологическую ситуацию в регионе", - отметил Валерий Люштык.-0-