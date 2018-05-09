9 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 10 тыс. участников собрало праздничное шествие ко Дню Победы в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского горисполкома.

Традиционное праздничное шествие началось с площади Ленина в 9.00. В праздничной колонне по центральной улице областного центра к монументу воинам-освободителям под песни военных лет отправились представители местных и областных органов власти, духовенства, предприятий и организаций, учебных заведений, общественных организаций, многочисленные участники акции "Беларусь помнит!". Главными героями праздника стали ветераны и участники войны, которых все собравшиеся приветствовали цветами и овациями на площади Победы.

С 73-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне всех участников торжества поздравил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Память павших героев почтили минутой молчания, после которой активисты БРСМ под звуки композиции "Журавли" выпустили в небо воздушные шары с прикрепленными бумажными журавлями с именами героев-освободителей Витебщины.

После завершения официально-торжественной части мероприятие продолжилось военным парадом, который открывают барабанщики Витебского кадетского училища. В парадном строю следуют воины сил специальных назначений, военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, воины внутренних войск, Витебского гарнизона, подразделения УВД Витебского облисполкома. Красочным завершающим аккордом митинга призвано стать выступление представителей Витебского аэроклуба имени А.К.Горовца.

Весь день будут проходить праздничные гулянья, концерт на площади Победы, выступления творческих коллективов на концертных площадках города. Витебчан и гостей областного центра ожидает демонстрация обмундирования и униформы солдат и офицеров Красной армии военных лет, выступления духовых оркестров, спортивные состязания, тематические выставки и различные патриотические акции. Финальным мероприятием дня станет праздничный салют, который состоится на площади Победы в 23.00.-0-