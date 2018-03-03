Около 100 предприятий планируется создать в Барановичском районе до конца 2020 года

3 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе планируется создать около 100 предприятий и организаций до конца текущей пятилетки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

В районе разработан комплексный план социально-экономического развития административной территории до 2020 года. В частности, он предусматривает создание не менее 100 новых организаций, около 1250 дополнительных рабочих мест.

"Важную роль в экономике района играют субъекты малого и среднего бизнеса. Они формируют 36% поступлений в местный бюджет. Созданию новых предприятий будет способствовать наличие производственных площадок с готовой инфраструктурой. Сформирован перечень неиспользуемого имущества, которое реализуется предпринимателям с аукционных торгов", - отметили в Барановичском райисполкоме.

До конца пятилетки в район планируется привлечь не менее $3 млн прямых иностранных инвестиций. Например, вблизи деревни Колбовичи возводится туристический комплекс. С реализацией проекта, срок окончания которого намечен на начало 2020 года, рабочие места получат около 50 человек. Совместным белорусско-литовским предприятием "Галка" в прошлом году введена в строй модульная котельная и цех по варке и вакуумной упаковке свеклы и моркови. В ближайшее время будет запущена вторая очередь производства. В итоге на предприятии создадут около 30 новых рабочих мест.

Для потенциальных инвесторов Барановичский райисполком подобрал 11 земельных участков площадью от 0,2 до 7 га, оборудованных коммуникациями и подъездными путями.

Помимо этого, комплексный план предусматривает развитие сельского хозяйства, промышленности, социальной сферы и инфраструктуры.-0-