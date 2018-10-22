Около 100 рабочих мест предложат на мини-ярмарке вакансий в Гомеле

22 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общегородская мини-ярмарка вакансий для безработных и незанятых в экономике граждан пройдет в Гомеле 24 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

С предложениями о трудоустройстве выступят представители кадровых служб ООО "Торговый дом "Рогачевъ", ОАО "Электроаппаратура", ОАО "Гомельдрев".

Заявлено более 20 наименований вакансий, по которым актуально около 100 рабочих мест. В перечне предложений - рабочие специальности и ИТР. На предприятия требуются продавцы, водители различных категорий, вальщики леса, станочники деревообрабатывающих станков, сборщицы, слесари-сантехники и др. Предусмотрены специальности как для мужчин, так и для женщин. Как рассказали в управлении, часть вакансий - с возможностью обучения на рабочих местах.

С 10.00 до 12.00 по ул. Пролетарской, 18 в Гомеле соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.

Всего же в службе занятости областного центра - более 3,5 тыс. вакансий. Полный их перечень находится в открытом доступе на портале государственной службы занятости в круглосуточном режиме. Здесь можно ознакомиться с актуальными предложениями по трудоустройству и оставить свое резюме.-0-