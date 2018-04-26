Около 100 сообщений от минчан о недостатках на детских площадках поступило в апреле в прокуратуру

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 сообщений о недостатках на территории детских площадок поступило от минчан в прокуратуру столицы, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора города Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Наталья Косач.
Мониторинг состояния детского игрового оборудования и прилегающих к нему территорий работники прокуратуры проводят в течение апреля. На данный момент возможностью сообщить о каких-либо нарушениях воспользовались около сотни минчан.
Большинство писем поступает через электронную форму "Написать письмо прокурору", которая размещена в разделе, посвященном прокуратуре столицы, на сайте Минского городского исполнительного комитета. Минчане информируют о недостатках также по телефону горячей линии 226-67-00 (работает в автоматическом режиме).
По поступившим сообщениям прокуроры проводят проверки. Выявленные нарушения служат основанием для принятия мер прокурорского реагирования. "Для нас самое главное, чтобы были устранены недостатки", - подчеркнула Наталья Косач.-0-
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