Около 1,1 тыс. выпускников из регионов Беларуси приглашены 30 мая на праздник в "Минск-Арене"

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,1 тыс. выпускников из регионов Беларуси приглашены на республиканский праздник "Последний звонок", который пройдет в многофункциональном культурно-спортивном комплексе "Минск-Арена", сообщила журналистам консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Впервые в этом году будет проведен республиканский праздник "Последний звонок". Он пройдет 30 мая в комплексе "Минск-Арена". В нем примут участие выпускники 11-х классов Минска. Кроме того, на республиканский праздник приглашены обучающиеся из регионов - по 100 лучших выпускников со всех областей. 600 выпускников прибудут из Минской области", - сказала Лариса Емельянчик.

Праздничные мероприятия начнутся на прилегающей к "Минск-Арене" территории в 16.00. Там пройдет культурно-развлекательная программа "Парк молодежных культур". В программе - выступления творческих коллективов, всевозможные игры, спортивные соревнования, обучение танцам. Будут работать фотозоны. В 18.00 начнется сам праздник. Во время торжественной части лучшие выпускники 2018 года - победители международных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов - будут награждены ценными призами и памятными знаками.

Затем пройдет концерт, в котором примут участие популярные артисты белорусской эстрады. Предполагается, что мероприятие завершится в 21.00.-0-