Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 июля 2018, Пн
+28°C
Переменная облачность EUR 2.32
USD 1.9922
RUB 3.1638
Главное
Во время встречи Лукашенко поручил создать в Беларуси госкомпанию на принципах китайской корпорации CITIC Group
Президент
Белорусские аграрии намолотили более 2 млн т зерна
Экономика
В Беларуси в 2020 году намечено строительство 5 млн кв.м жилья
Общество
Свидание с удачей: уже завтра "Евроопт" вновь разыграет квартиру в столице, пять автомобилей и более 20 000 призов!
Общество
РЕПОРТАЖ: Один день из жизни "Центрального"
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Индонезии около 800 туристов заблокированы в горах после землетрясения
09:57 В мире
Sony PlayStation 5 повергнет всех в шок своей производительностью
09:48 Технологии
В Россонском районе задержали микроавтобус с около 2,5 т цветного металла
09:47 Происшествия
Александра Саснович поднялась на 35-е место в мировом рейтинге, Арина Соболенко - 36-я
09:42 Спорт
Самая высокая температура воздуха 29 июля была в Лунинецком районе - 32 градуса
09:42 Регионы
Сельский магазин горел ночью в Гродненском районе
09:38 Происшествия
МЧС проведет учебу для руководителей объектов с массовым пребыванием людей
09:34 Общество
Домрачева снялась для обложки журнала Fashion Collection
09:30 Калейдоскоп
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее успешное развитие дружественных отношений с Марокко
09:25 Президент
Белорусские аграрии намолотили более 2 млн т зерна
09:14 Экономика
Во Вьетнаме свадебный кортеж попал в ДТП: погибли 13 человек
09:14 В мире
Белорусы не прошли в элитный дивизион молодежного чемпионата Европы по гандболу
09:07 Спорт
Около 110 школьных базаров проведут в Брестской области
08:59 Регионы
РЕПОРТАЖ: Один день из жизни "Центрального"
08:59 Общество
В Мядельском районе спасатели деблокировали водителя из автомобиля
08:53 Происшествия
Свидание с удачей: уже завтра "Евроопт" вновь разыграет квартиру в столице, пять автомобилей и более 20 000 призов!
08:51 Общество
В Москве пройдет прощание с известным писателем Владимиром Войновичем
08:34 В мире
Японские ученые приступают к эксперименту по лечению болезни Паркинсона
08:34 В мире
Чемпионат Беларуси по автокроссу соберет лучших гонщиков в Новолукомле
08:27 Спорт
В Пекине в ДТП с участием микроавтобуса погибли 5 человек
08:19 В мире
Все новости
Темы
Большая бард-рыбалка-2018 Большая бард-рыбалка-2018
Жара в Беларуси Жара в Беларуси
Проверки безопасности Проверки безопасности
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Уборочная кампания Уборочная кампания
Пятидневный безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Пятидневный безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Около 110 школьных базаров проведут в Брестской области

Регионы 30.07.2018 | 08:59
Фото из архива
Фото из архива

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в июле-сентябре проведут около 110 школьных базаров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении торговли и услуг облисполкома.

Продажа товаров школьного ассортимента осуществляется более чем в 630 объектах региона. Около 490 торговых организаций специально оформили уголки первоклассников, где можно купить практически все необходимое для будущего ученика. В том числе такие отделы есть практически в каждом магазине системы потребительской кооперации. Кроме того, к новому учебному году в Брестской области планируется провести свыше 115 выставок-продаж и около 110 школьных базаров. Преимущественно они будут работать в выходные дни. В некоторых районах первые ярмарки провели в июле, но основная часть намечена на август.

В частности, в Бресте школьные базары развернутся на улице Гоголя 11, 12, 18, 19, 25 и 26 августа. Павильоны будут открыты с 10.00 до 17.00. Второй площадкой выбрана территория вблизи рынка ЗАО "Юнифуд" (ул. Московская,332). Там товары к школе можно приобрести с 4 августа по 2 сентября. В Барановичах тематическую ярмарку проведут 18 августа у кинотеатра "Октябрь". В Пинске базары расположатся в трех точках: с 10 по 31 августа на участке рядом с городским центром культуры и творчества, с 17 по 31 августа - у магазина "Товары для женщин", 26 августа - у магазина "Буратино".

По подсчетам специалистов, учащимся региона потребуется около 37 тыс. штук трикотажных и 32,4 тыс. швейных изделий, более 22 тыс. пар обуви, 10 тыс. единиц кожгалантереи. В расширенном ассортименте одежду и обувь для детей, канцелярские принадлежности, портфели и сумки можно будет приобрести вплоть до середины сентября. В этот период многие магазины предлагают скидки.

В период подготовки детей к новому учебному году, специалисты органов регулирования торговлей горрайисполкомов будут осуществлять постоянный мониторинг торговых объектов, которые реализуют товары школьного ассортимента. При необходимости будут организованы дополнительные площадки для выставок-продаж, школьных базаров, подчеркнули в управлении торговли и услуг.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Брестская область, торговля, школы
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.32 BYN 2.315 BYN 2.323 BYN
USD
1.9922 BYN 1.987 BYN 1.994 BYN
RUB
3.1638 BYN 3.15 BYN 3.165 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко поручил создать в Беларуси госкомпанию на принципах китайской корпорации CITIC Group
Все видео

Фотоновости

Фонарь десантников открыли в Бресте
Все фото

Инфографика

В Беларусь без визы Приехать в Беларусь без визы на 30 дней (включая дни прилета и вылета) могут граждане 74 государств.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко На госслужбу надо привлекать самых лучших и опытных управленцев - Лукашенко
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее успешное развитие дружественных отношений с Марокко
Лукашенко обсудил с Пашиняном развитие двусторонних отношений и деятельность ЕАЭС
Политика
Чан Чжэньмин Чан Чжэньмин: задача CITIC Group - реализовать на практике всепогодную дружбу Беларуси и Китая
Макей и Лавров обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы пройдет в Минске 11-12 сентября
Экономика
Фото из архива Белорусские аграрии намолотили более 2 млн т зерна
В Беларуси предлагается ввести дополнительные льготы для ведения бизнеса на селе
Евразийский межправсовет решил создать группу высокого уровня по импортозамещению
Происшествия
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома В Оршанском районе перевернулся рейсовый автобус
В Россонском районе задержали микроавтобус с около 2,5 т цветного металла
Сельский магазин горел ночью в Гродненском районе
Общество
Фото из архива В Беларуси в 2020 году намечено строительство 5 млн кв.м жилья
МЧС проведет учебу для руководителей объектов с массовым пребыванием людей
РЕПОРТАЖ: Один день из жизни "Центрального"
Спорт
Баскетболистки США стали чемпионками мира среди девушек в Минске
Александра Саснович поднялась на 35-е место в мировом рейтинге, Арина Соболенко - 36-я
Белорусы не прошли в элитный дивизион молодежного чемпионата Европы по гандболу
Технологии
Sony PlayStation 5 повергнет всех в шок своей производительностью
Бесплатный Wi-Fi появился на станции метро "Купаловская" в Минске
Google изменил свою главную страницу в честь советской шахматистки Людмилы Руденко
Культура
Во время концерта Симфонический оркестр Беларуси выступил с "Вечерней симфонией" в Бресте
Французский актер Жан Рено отмечает юбилей
Музей Достоевского подготовил экскурсии для гостей Дня белорусской письменности
В мире
Во Вьетнаме свадебный кортеж попал в ДТП: погибли 13 человек
В Индонезии около 800 туристов заблокированы в горах после землетрясения
В Москве пройдет прощание с известным писателем Владимиром Войновичем
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа
Домрачева снялась для обложки журнала Fashion Collection
Приянка Чопра и Ник Джонас решили пожениться
Газета 7 дней
Лето с призами и газетой!
Через призму китайского опыта
Если бы деревья могли говорить
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия