Около 12 тыс. куб.м снега вывезено с 1 марта в Минске

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 1 марта - начала сильного снегопада - вывезено около 12 тыс. куб.м снега, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко.

"С 20.00 вчерашнего дня и до 8.00 сегодня в столице работало 825 единиц снегоуборочной техники и 871 уборщик территории. Сейчас мы продолжаем работать в усиленном режиме, чтобы справляться с последствиями обильного снегопада. Всего с момента его начала 1 марта из города вывезено 11877 куб.м снега", - сказал Олег Лукашенко.

Особое внимание уделяется расчистке улично-дорожной сети: проезжей части, тротуарам, мостам и путепроводам, остановочным пунктам и пешеходным переходам. Противогололедной смесью обрабатываются все места с интенсивным движением транспорта и людей, особенно подъемы и спуски. "Принимаются все меры, чтобы не было заторов на дорогах, чтобы пешеходы не падали и не травмировались", - заключил он.

Также он обратился к автомобилистам с просьбой быть внимательными на дороге и не препятствовать работе снегоуборочной техники, по возможности участвовать в расчистке парковочных мест возле своего дома или офиса. Пешеходам посоветовал быть внимательными, не спешить при выходе на проезжую часть и передвигаться с особой аккуратностью.

Между тем, согласно оперативной информации на сайте ГП "Минсктранс", сегодня с утра в столице произошло несколько сбоев в троллейбусном движении, и почти все они - по причине ДТП.-0-