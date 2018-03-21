Около 120 энергосберегающих мероприятий планируется реализовать в Минске в этом году

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 120 энергосберегающих мероприятий планируется реализовать в Минске в 2018 году, сообщил журналистам заместитель начальника Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Дмитрий Кулак, передает корреспондент БЕЛТА.

Проекты будут осуществлять 39 организаций и предприятий, ожидаемая экономия топливно-энергетических ресурсов по городу составит не менее 170 тыс. т условного топлива. Предусмотрены внедрение современных ресурсосберегающих технологий, перевод котельных на местные виды топлива, замена систем освещения на светодиодные и др.

В 2017 году за счет энергосбережения Минск сэкономил 178,8 тыс. т условного топлива, что в денежном эквиваленте составляет $39,9 млн.

Дмитрий Кулак отметил, что внести свой вклад в экономию ресурсов может каждый житель. В сутки на отопление жилых домов расходуется около 30 тыс. Гкал, потребление электроэнергии населением достигает около 6 млн. КВат/ч.-0-