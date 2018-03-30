Около 120 тыс. кв.м жилья планируется построить в Минске в районе ул.Горецкого

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микрорайон жилой многоквартирной застройки с объектами общественного назначения появится в Минске в районе ул.Горецкого. Общественное обсуждение проекта детального планирования территории зоны 178 Жм пройдет с 9 апреля по 3 мая. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Фрунзенского района, сообщает БЕЛТА.

Площадь проектируемого участка составляет 21,1 га, он располагается в серединном поясе западного сектора. Здесь планируется построить 1 тыс. 850 квартир общей площадью 120 тыс. кв.м, в том числе первая очередь предполагает ввод 770 квартир. В основном застройка будет представлена домами на 6-9 этажей. Площадь зданий повышенной этажности (10 этажей и выше) составляет 45 тыс. кв.м.

Социальная инфраструктура района новостроек включает детский сад на 230 мест, школу на 530 мест, поликлинику на 150 посещений в смену, продовольственные и непродовольственные магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, аптеки, отделения банков и связи, спортзалы. Предусмотрено возведение многоуровневой гараж-стоянки, развитие улично-дорожной сети, автомобильных стоянок и открытие производств.

Материалы будут размещены в фойе 1-го этажа средней школы №6 (ул. Янковского, д.23) по 23 апреля. Презентация проекта состоится 11 апреля в 18.00 в актовом зале учебного заведения. Также ознакомиться с информацией можно на стендах и на сайте администрации Фрунзенского района. Детальным планом предлагается создание максимально комфортных градостроительных условий развития жилого микрорайона со всеми сопутствующими функциями и социально-бытовой инфраструктурой.-0-