Около 125 тыс. кв.м проездов отремонтируют в минских дворах в 2018 году

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 125 тыс. кв.м дворовых проездов отремонтируют в Минске в 2018 году, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии генеральный директор объединения "Минское городское жилищное хозяйство" Виталий Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

План сформирован по итогам весеннего осмотра с учетом проведенных в зимний период работ по устранению критической ямочности. В феврале-марте состоялись торги по выбору подрядных организаций, почти в 70% случаев победу одержали предприятия коммунальной формы собственности. По результатам конкурсов сэкономлено Br619 тыс., в среднем цена работ снизилась на 16%.

По данным на конец прошлой недели, обновлено около 60 тыс. кв.м (48% от задания). На высоком уровне работа организована в Партизанском, Первомайском и Фрунзенском районах, недостаточно активно проводится ямочный ремонт в Московском, Центральном и Ленинском районах.

Всего на обслуживании районных ЖКХ находится около 10,2 млн кв.м дворовых проездов и пешеходных связей, из них более 7,6 млн - территории с асфальтобетонным покрытием. Ямочный ремонт необходимо завершить до 30 июня.-0-