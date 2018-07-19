Около 15 тыс. детей прошли обучение в центре безопасности МЧС в Лиде

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 15 тыс. детей прошли обучение в областном центре безопасности МЧС в Лиде. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Гродненского областного управления МЧС Сергей Шпарло, передает корреспондент БЕЛТА.

В регионе большое внимание уделяется профилактике чрезвычайных ситуаций. Во много благодаря слаженной работе всех заинтересованных служб и организаций за последние годы удалось добиться положительной динамики по снижению количества пожаров и погибших на них.

"Постоянно ищем новые методы и формы в работе. Направлена она в первую очередь на подрастающее поколение. Подспорьем в этом стал областной центр безопасности, который в июне прошлого года начал работу в Лиде", - рассказал Сергей Шпарло. В центре, все здание которого стало своеобразным тренажером, в игровой и познавательной форме с использованием передовых инновационных технологий детям и взрослым прививаются основы безопасного поведения в тех или иных ситуациях, правила оказания первой помощи, отрабатываются навыки пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты.

"За год обучение в нем прошли около 15 тыс. детей. Едут ребята туда с удовольствием, мы видим, что его работа востребована. Интересуются центром, например, туристические фирмы, он стал своеобразной визитной карточкой Лиды", - рассказал Сергей Шпарло. Он подчеркнул, что подобный познавательный инновационный объект планируется создать и в Гродно. Сейчас подбирается подходящее здание.

Также в регионе продолжается открытие учебно-игровых комнат и имиджевых объектов МЧС в районах области. На их базе в игровой и развлекательной форме детям прививаются азы безопасности. Размещаются такие игровые комнаты в крупных торговых центрах, кинотеатрах, спортивных комплексах. С начала года в регионе открылось уже 9 таких объектов, общее их количество - 14. До конца года планируется охватить ими все районы области.-0-