Минчане собрали 150 портфелей первоклассника во время благотворительной акции

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане во время благотворительной акции собрали 150 "портфелей первоклассника" для детей из многодетных семей и семей, в которых воспитываются дети-инвалиды, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Общий вес подарков составляет около 150 кг. Их вручение состоится 27 августа в кинотеатре "Пионер". Также юных гостей ожидают праздничная концертная программа и сеанс мультипликационного фильма.

Благотворительная акция проводилась с 16 июля по 22 августа в ГУМе, ЦУМе, универмагах "Беларусь", "Кирмаш", торговом доме "На Немиге" и гипермаркетах ProStore. Ее организаторами выступили комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, городские организации общественных объединений "Белорусская ассоциация многодетных родителей" и "Белорусский союз женщин".

Кроме того, благотворительные проекты, приуроченные ко Дню знаний, реализовывали территориальные центры города и Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей. Например, во время акции "Семья - семье" минчанам предложили принести детскую одежду, обувь, канцелярские принадлежности для ребят, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

Акция "В школу с улыбкой!" предполагает проведение индивидуальных психологических консультаций, семинаров-практикумов, тренингов для первоклассников и их родителей.-0-