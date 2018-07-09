Около 1,6 тыс. человек обратились за медпомощью из-за укусов клещей в Минской области

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За март-июнь текущего года в учреждения здравоохранения Минской области по поводу укусов клещей обратились 1580 человек, из них треть - дети, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По сравнению с 2017 годом количество обращений выросло. За аналогичный период прошлого года пострадали 1283 человека, в том числе 472 ребенка. Укусы клещей регистрировались в основном в лесных массивах, а также в черте городов и пригородных зонах, на дачных участках.

Рост активности клещей и увеличение их численности обусловили высокие температуры воздуха в апреле-мае. Прогнозируется, что численность клещей в природных биотопах области сохранится на уровне сезонного максимума и в летние месяцы.

Чтобы защитить себя от нападения клещей, необходимо надевать плотно прилегающую к телу одежду с застегнутыми на рукавах манжетами и брюки, заправленные в сапоги или перехваченные у щиколоток тесьмой либо резинкой. Обязателен головной убор. Рекомендуется использовать репелленты: нанести их на открытые участки тела и одежду согласно инструкции по применению.

Если произошел укус, клеща необходимо удалить - обратиться к специалистам учреждения здравоохранения либо (при невозможности оперативного обращения) самостоятельно с помощью хлопчатобумажной нити или пинцета, место укуса обработать йодом или другим спиртовым раствором. Затем следует посетить участкового терапевта (педиатра) или инфекциониста, который при необходимости назначит профилактическое лечение антибиотиками и установит медицинское наблюдение.-0-