Около 160 научно-технических разработок представлено на выставке EnergyExpo в Минске

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 160 научно-технических и инновационных разработок представлено на специализированной выставке EnergyExpo, которая проходит во время XXIII Белорусского энергетического и экологического форума, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

На коллективном стенде ГКНТ экспонируют свои разработки 29 учреждений страны, в том числе организации Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Среди наиболее интересных разработок - электросамокат ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" НАН, который развивает скорость до 25 км/ч, новый тип турбины для утилизации вторичных энергетических ресурсов (технопарк БНТУ "Политехник"), автоматизированная система контроля радиационной обстановки в зоне влияния Белорусской АЭС (БГУ), фильтр контактного действия для очистки сжатых газов от твердых частиц и аэрозолей на предприятиях химической и нефтегазовой промышленности (Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого НАН).

Сегодня во время XXIII Белорусского энергетического и экологического форума ГКНТ проведет ярмарку инновационных разработок в сфере энергетики. Предусматривается презентация инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации, проведение деловых переговоров и заключение договоров о сотрудничестве.-0-