Около 1,8 млн цветов украсили Минск ко Дню Независимости

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озеленители завершили цветочное оформление Минска, город украсили около 1,8 млн цветов, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого строительства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова.

Тематические композиции с национальным колоритом появились на всех въездах в столицу и центральных улицах в каждом районе. Особое внимание уделено площадкам, где пройдут праздничные мероприятия. Так, на откосе по пр. Машерова в районе пр. Победителей минчане и гости столицы могут увидеть панно "Птушкi Беларусi", мотивы слуцких поясов нашли отражение в оформлении парка Янки Купалы, площади Победы и Якуба Коласа. Из цветов и многолетних растений ландшафтные дизайнеры создали зубров, аистов и другие символы страны.

Еще весной на большой открытой зоне перед гостиницей "Беларусь" появился лабиринт из более чем 3 тыс. хвойных кустарников высотой до метра в виде карты Беларуси. Дополнительно вдоль проезжей части, в скверах и парках установлены свыше 5 тыс. контейнеров с цветочной рассадой и деревьями. Новые виды контейнерного озеленения представлены по Партизанскому проспекту и проспекту Победителей возле кинотеатра "Москва".

Новинками нынешнего сезона стали цветники из многолетников и злаковых, "зеленые" стены из цветов с велосипедными парковками, габионы (оцинкованная сетка из проволоки, заполненная камнями) с площадками для отдыха.

В цветочном оформлении города приняли участие и субъекты хозяйствования. Цветами украшены входные группы, террасы, витрины магазинов и кафе.-0-