Около 1,8 тыс. праздничных мероприятий пройдет в Брестской области во время акции "Наши дети"

27 декабря, Кобрин /Корр. БЕЛТА/. Около 1,8 тыс. праздничных мероприятий пройдет в Брестской области во время новогодней благотворительной акции "Наши дети", сообщил председатель облисполкома Анатолий Лис на новогоднем празднике в Кобрине, передает корреспондент БЕЛТА.

"К акции с каждым годом присоединяется все больше спонсоров, организаций и мероприятий. Это очень важно. В текущем году в Брестской области будет проведено около 1,8 тыс. новогодних праздников, в которых примут участие более 200 тыс. детей", - отметил Анатолий Лис. Только на районные и городские мероприятия получили приглашения более 30 тыс. ребят.

На сегодняшнюю елку во Дворец культуры в Кобрине пришли более 400 детей, в том числе воспитанники детских домов семейного типа, социально-педагогического центра, Кобринского и Дивинского детского домов, Кобринской детской деревни. Анатолий Лис тепло поздравил ребят с Рождеством и Новым годом, пожелал им здоровья, успехов и усердия в учебе, а также вручил каждому учреждению подарочные сертификаты на бытовую технику и сладости.

Губернатор подчеркнул, что в зимние праздники без подарка не остается ни один ребенок. Но особое внимание уделяется детям, которые по разным причинам лишены родительской заботы. "В области проживают более 2,5 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Почти половина из них воспитываются в опекунских семьях, еще 570 - в приемных. Кроме того, у нас есть 45 домов семейного типа. Мы стараемся, чтобы как можно больше детей получили возможность жить в семьях", - сказал Анатолий Лис.

Так, в следующем году в области начнется строительство еще четырех детских домов семейного типа. Два из них появятся в Бресте, еще по одному - в Пинском и Пружанском районах. На 2019-й в регионе запланировано строительство одного такого дома, на 2020 год - двух.-0-

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