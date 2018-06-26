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Около 20 тыс. га леса в Минской области пострадало от жука-короеда

Регионы 26.06.2018 | 15:11
Фото из архива
Фото из архива

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 тыс. га леса в Минской области пострадало от жука-короеда, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела охраны и защиты леса, охоты и охотничьего туризма Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Дмитрий Пинчук.

"С начала текущего года в связи с заражением вершинным и шестизубчатым короедом поставлено на учет 19,9 тыс. га леса. На площади 18,4 тыс. га проведены оздоровительные мероприятия. Это сплошные санитарные вырубки деревьев (10% поврежденного леса), а также выборочные санитарные рубки, уборка усыхающих и усохших деревьев", - отметил Дмитрий Пинчук.

Больше всего пострадали южные районы Минской области: Солигорский, Любанский, Стародорожский, Слуцкий. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заражено в 2 раза больше леса", - добавил специалист.

Для наблюдения за вредителем используются феромонные ловушки. Закуплено по 5 устройств в каждое лесничество, всего в регионе используется около тысячи. Феромоны привлекают жуков-короедов, они залетают внутрь, откуда выбраться уже не могут. Такие ловушки позволяют мониторить численность вредителя и при необходимости вовремя принимать меры по борьбе с насекомым.

По словам Дмитрия Пинчука, прогнозировать, как изменится поведение жука-короеда, сложно. "Погода меняется. Весной деревья напитались живицей. Мы надеялись, что будет дождливое лето, однако сейчас уже 2 месяца дожди идут редко, теряется влага. Многое зависит от состояния древостоя: если будет достаточно живицы, то дерево само сможет бороться с вредителями. А каким будет состояние древостоя - неизвестно", - заключил он.-0-

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Теги
лесное хозяйство, Минская область
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