Около 200 молодежных и семейных экипажей задействованы в уборочной в Гродненской области

31 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 200 молодежных и семейных экипажей комбайнов задействованы в уборочной в Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Гродненского областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Иван Олизарович.

По количеству семейных экипажей лидирует Кореличский район (здесь их 15), в Дятловском районе их 12, в Лидском - 11. Всего в регионе на хлебной ниве работает более 70 семейных экипажей в составе отца и сына или дочки, братьев или даже мужа с женой. В регионе работают свыше 100 молодежных экипажей. Больше всего их в Щучинском, Гродненском, Дятловском и Островецком районах.

"Многие из них добиваются в работе высоких результатов. Первым тысячный рубеж по намолоту в Волковысском районе преодолел молодой экипаж Виталия Янушкевича и Ивана Овсейчика. Первыми двухтысячниками в области стали отец и сын Москвенковы из Мостовского района. Причем в лидерах им быть не впервой", - отметил Иван Олизарович. Он подчеркнул, что в регионе тысячный рубеж по намолоту преодолели свыше 80 комбайнеров. Есть в регионе и три экипажа-двухтысячника. Свыше 110 водителей перевезли за нынешнюю уборочную кампанию тысячу и более тонн зерна. Иван Олизарович отметил, что профсоюзы традиционно поздравляют всех передовиков жатвы. Ценные подарки и дипломы будут вручены комбайнерам, водителям, операторам сушильных установок и другим работникам, задействованным в уборке зерновых.

По данным на 31 июля, в Гродненской области зерновые были убраны на более чем 57% площадей. Близится уборочная к завершению в Гродненском районе, где убрано около 78% зерновых, в Берестовицком районе этот показатель составляет 76%. Намолочено около 570 тыс. т зерна при средней урожайности в 31 ц/га. Лидируют по этому показателю Гродненский (46,4 ц/га) и Кореличский (44,6 ц/га) районы.-0-