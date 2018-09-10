Около 200 сельхозярмарок пройдут осенью в Могилевской области

10 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области в сентябре-ноябре пройдут около 200 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении торговли и услуг облисполкома.

В Могилеве сельскохозяйственные ярмарки стартуют уже в ближайшие выходные на площадке по ул.Минское шоссе возле торгового центра "Парк Сити". Их марафон продолжится в течение всех выходных сентября, октября и захватит ноябрьские праздники. Плодоовощную продукцию также будут реализовывать в микрорайонах города и на мини-рынках.

В числе подтвердивших свое участие в ярмарках сельхозорганизаций такие крупнейшие производители, как ОАО "Фирма "Кадино", ОАО "Фирма "Вейно", ЗАО "Агрокомбинат "Заря", ОАО "Восход" (Могилевский район), СПК "Гигант" (Бобруйский район), СПК "Рассвет" им. К.Орловского (Кировский район). Также в ярмарках примут участие фермерские хозяйства, предприятия потребительской кооперации, предприятия мясо-молочной промышленности, торговые организации, индивидуальные предприниматели и ремесленники. Для жителей и гостей области будет представлен широкий ассортимент товаров, в том числе мясо-молочной, хлебобулочной, плодоовощной и рыбной продукции, кулинарных изделий, а также горячих напитков (кофе, чай), блинчиков, шашлыков.

"Главная задача при проведении таких ярмарок - обеспечение населения области качественной и недорогой плодоовощной продукцией урожая текущего года, увеличение товарооборота,оказание помощи сельхозорганизациям в реализации продукции. Кроме того, проведение ярмарок позволит методом конкуренции снизить общий уровень цен на плодоовощную и другую продукцию", - отметили в управлении торговли и услуг облисполкома.-0-