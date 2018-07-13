Около 200 сообщений о подтоплениях поступило от жителей Бреста на линию 101

13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 200 сообщений о подтоплениях в Бресте поступило в центр оперативного управления после ливня 12 июля, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Звонки на линию 101 поступали с 17.00 до 22.00. Жители города сообщали о подтоплении дождевыми водами частных подворий, подвалов многоквартирных жилых домов, административных зданий и учреждений, участков дорог. Особенно непростая ситуация сложилась по улицам Гоголя, Киевская, Красногвардейская, Московская, Я.Купалы, Варшавское шоссе, на проспекте Машерова, бульварах Шевченко и Космонавтов. На отдельных участках вода поднялась до 80 см. В связи с подтоплением улиц частично было затруднено движение транспорта.

Для ликвидации последствий ливня были задействованы силы и средства УМЧС, КУП "ЖРЭУ г. Бреста", КУП "Брестское ДЭП" - всего свыше 20 единиц техники и более 150 человек. Мониторинг сложившейся обстановки на местах осуществляли 11 мобильных групп спасателей.

По данным областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 12 июля через территорию Брестской области проходил активный атмосферный фронт. За день в областном центре выпало 60 мм осадков, в том числе с 17.00 до 18.00 - 47 мм, что составляет почти две декадные нормы. На остальной части области осадки выпали ночью.

Как сообщалось, гроза накрыла Брест около 17 часов. Стихия продолжалась не менее получаса. Ливень сопровождался громом и сильными порывами ветра. В некоторых местах наблюдался небольшой град.-0-