26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 ветеранов ВОВ примут участие в праздничных мероприятиях 3 июля в Минске. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Около 200 ветеранов Великой Отечественной войны примут участие в праздничных мероприятиях ко Дню Независимости около стелы "Минск - город-герой" (в параде и праздничной программе). Участие в таких массовых мероприятиях ветераны принимают только по заключению врачей", - отметила Жанна Романович.

"В Минске проживают 2 358 ветеранов Великой Отечественной войны и чуть больше 2,5 тыс. лиц, пострадавших от последствий войн. Уже на протяжении трех месяцев в городе проходит акция "Наша забота - ветеранам". Мы обследуем жилищно-бытовые условия, помогаем в уборке квартир. Выполняем заявки, решаем какие-то текущие проблемные вопросы. Традиционно реализуются меры господдержки ветеранов ВОВ. Кроме этого, в Минске существуют дополнительные меры соцподдержки отдельных категорий граждан, в том числе для ветеранов Великой Отечественной войны. Более 12,5 тыс. человек уже явились получателями данных видов социальной поддержки. Работа будет продолжена", - подчеркнула Жанна Романович. -0-