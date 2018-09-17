17 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 200 выездных бригад задействуют при проведении иммунизации в Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич.
Выездные бригады будут сформированы из числа медработников для обеспечения вакцинации жителей сельской местности.
Всего в нынешнем сезоне в Витебской области от гриппа планируется привить около 490 тыс. человек, или порядка 40% населения. В том числе за счет местного бюджета - 19% населения региона, республиканского - 13%, за средства предприятий и организаций - 8%.
Поступление вакцины ожидается в ближайшее время. Активное проведение иммунизации начнется с первых чисел октября.
Владимир Синкевич напомнил о важности этой сезонной профилактической меры. "Вовремя сделанная прививка позволяет избежать или с меньшим ущербом для здоровья перенести заболевание, помогает защитить человека и значительно снизить риск заболеть для его родных и близких", - подчеркнул главврач.
В настоящее время в Витебской области сохраняется стабильная, соответствующая сезону ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями.-0-
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