Около 2,3 тыс. нуждающихся в улучшении жилищных условий минчан в 2017 году получили квартиры

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2,3 тыс. минчан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 2017 году решили квартирный вопрос, сообщили БЕЛТА в главном статистическом управлении Минска.

В том числе жилье построили 800 молодых и 400 многодетных семей. Жилые помещения социального пользования предоставлены 200 гражданам.

Всего в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в столице на конец 2017 года состояло 203 тыс. граждан (семей).

За прошедший год введено 721 тыс. кв.м общей площади жилья (или 10 тыс. 581 квартира), построено 168 квартир коммерческого использования государственного жилищного фонда.-0-