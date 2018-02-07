Около 25% кандидатов в депутаты Гомельского облсовета создали собственные избирательные фонды

7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 25% кандидатов в депутаты Гомельского областного Совета уже создали собственные избирательные фонды. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель областной избирательной комиссии по выборам депутатов в местные Советы 28-го созыва Алексей Неверов, передает корреспондент БЕЛТА.
Что касается претендентов в районные Советы депутатов, то порядка 10% заявили о создании личных фондов, в городской Совет - 25% кандидатов.
Денежные средства собственных избирательных фондов кандидаты могут использовать на нужды кампании. По словам Алексея Неверова, многие кандидаты в депутаты активно проводят агитацию. Для этих целей претенденты на мандат используют такие формы, как выступления в СМИ, распространение агитационных печатных материалов, проведение массовых мероприятий в уведомительном порядке (собраний, пикетирование), встречи с избирателями.
Выборы в местные Советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля.-0-
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