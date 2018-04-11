Около 2,5 млн деревьев высадят в Брестской области во время Недели леса

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области во время акции "Неделя леса" высадят около 2,5 млн деревьев, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Николай Кривицкий.

Основной акцент будет сделан на восстановлении лесов, пострадавших от насекомых-вредителей. В Брестской области определены 234 участка для посадки лесных культур общей площадью более 480 га. Самые большие планы по лесовосстановлению у Лунинецкого лесхоза, где планируется засадить 124,5 га. Немало работы предстоит в Столинском (97,6 га), Кобринском (48 га) и Барановичском (42,5 га) лесхозах. В целом в регионе высадят около 2,5 млн саженцев, в основном сосны, березы, ели, дуба.

Поучаствовать в акции может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайшее лесничество. Добровольцев обеспечат инвентарем и посадочным материалом. По словам Николая Кривицкого, жители Брестской области из года в год активно присоединяются к Неделе леса. В нынешнем году ожидается, что в мероприятиях примут участие около 5 тыс. человек, в том числе школьники, молодежь, представители трудовых коллективов. Например, студенты Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина сейчас помогают работникам Брестского лесхоза в подготовке посадочного материала.

"Нынешняя акция посвящена Году малой родины. Для всех нас очень важно сделать родной край красивее и сохранить богатство природы для будущих поколений", - резюмировал замгендиректора Брестского ГПЛХО.-0-

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