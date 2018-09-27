Около 2,5 тыс. бегунов выйдут на старт "Языльской десятки" в Старых Дорогах

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ХХXI Национальный фестиваль бега "Языльская десятка", который состоится в Старых Дорогах 28-29 сентября, примут участие около 2,5 тыс. бегунов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный судья соревнований Николай Грузд.

"Для участия в мероприятии зарегистрировались 1,5 тыс. человек, но, по предварительным данным, на старт выйдут около 2,5 тыс. бегунов. За первенство на дистанции "Языльская десятка" будут бороться преимущественно белорусские атлеты, свои заявки прислали и граждане Украины", - отметил Николай Грузд.

Главным видом "Языльской десятки" является забег на дистанции 10 км. По традиции в программу входят забеги на 60 м и 500 м для самых юных участников (соответственно 4-6 лет и 7-11 лет). Для школьников в возрасте 12-17 лет подготовят "Школьный командный забег" (2,5 км), результаты которого оценят по критериям массовости, зрелищности и креативности команд. Дистанцию этой же длины пробегут участники "Корпоративного забега": присоединиться к спорту приглашают работников предприятий и организаций Минской области и других регионов Беларуси. "Семейная эстафета" (3х500 м) пройдет для команд, в составе которых могут быть двое родителей и один ребенок или два ребенка и один родитель.

Соревнования будут проходить в лично-командном формате. Начало в 10.00 на городской площади Старых Дорог.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта и туризма, управление спорта и туризма Миноблисполкома, Стародорожский райисполком, Белорусская федерация легкой атлетики, представительство Национального олимпийского комитета в Минской области, Белорусское общественное объединение "Ветераны физической культуры и спорта", Минское областное объединение профсоюзов.

Впервые соревнования "Языльская десятка" прошли 6 ноября 1988 года в деревне Языль Стародорожского района Минской области. Тогда в них участвовали 87 бегунов. С годами обычный легкоатлетический пробег, посвященный Дню работников сельского хозяйства, постепенно перерос в одно из самых массовых спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси. Свое название фестиваль получил в 1992 году, а в 1993-м появился символ пробега - "Буслік". В сентябре 2011 года трасса пробега на 10 км сертифицирована Международной федерацией легкой атлетики (ИААФ). В том же году впервые проведен корпоративный забег среди организаций и предприятий Стародорожского района.-0-