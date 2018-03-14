Около 2,5 тыс. новых рабочих мест планируется создать в Витебске в 2018 году

14 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске на новые рабочие места в этом году планируется трудоустроить не менее 2 тыс. 460 человек. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома Марина Будкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году в Витебске на новые рабочие места было трудоустроено более 2 тыс. горожан. Планы на текущий год - не менее 2 тыс. 460 человек. Рабочие места будут созданы на производственных предприятиях, планируется открытие новых торговых объектов", - рассказала Марина Будкевич.

По ее данным, в настоящее время на учете в городской службе занятости состоят 1 тыс. 150 безработных. Предприятия города заявляют примерно такое же количество вакансий. Коэффициент напряженности рынка труда - 1. При этом 70% вакансий - рабочие специальности. Нанимателям требуются швеи, обувщики, слесари-сантехники, трактористы, электромонтеры, электрогазосварщики. "Для того чтобы обеспечить предприятия необходимыми кадрами, мы проводим подготовку по рабочим специальностям. Уже начали формирование групп по заявкам предприятий", - отметила представитель горисполкома.

Одна из самых востребованных в Витебске профессий - швея. По данным центра занятости, в городе более 200 вакантных мест. Острый дефицит швей ощущают многие предприятия, в том числе планирующие в этом году расширять производство ОАО "Знамя индустриализации", УПП "Витебский меховой комбинат", иностранное предприятие "ЛТП БелВит". При этом некоторые наниматели заявляют, что готовы брать на работу швей любого возраста и разной квалификации, при необходимости организовать обучение, иногородних обеспечить общежитием. Главное, чего ждут от соискателей, - желание работать.

Решению кадровых вопросов поможет ярмарка вакансий, которая будет организована 15 марта с 9.00 до 12.00 в здании администрации Первомайского района Витебска (ул. 1-я Пролетарская,14).-0-