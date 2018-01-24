24 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Около 250 человек в Витебске получили от Красного Креста горячее питание и теплые вещи по программе реагирования на низкие температуры, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Витебской областной организации БОКК Дмитрий Рачковский.

Партнеры из Датского Красного Креста предоставили финансовую помощь для реализации программы реагирования белорусских волонтеров на низкие температурные режимы. "Нашей целевой группой являются бездомные и люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Например, одиноко проживающие пожилые. Для них уже с 16 января в Витебске, в районе Смоленского рынка, организован пункт обогрева и выдачи горячего питания, а также теплых вещей. За это время такой помощью воспользовались около 250 человек. В первые дни их было немного, потом заработало сарафанное радио, к тому же на улице заметно похолодало. Сейчас у нас в среднем в день 30-40 человек", - рассказал Дмитрий Рачковский.

В полную силу мобильный пункт заработал с 23 января, когда ударили настоящие морозы и палатку стали основательно протапливать. Прежде бездомные и другие нуждающиеся в помощи приходили к пункту в большей степени ради горячей еды из столовой и чая, а также теплой верхней одежды. "К этому сезону нам даже не пришлось дополнительно призывать население приносить теплые вещи - в течение года в районных и городской организациях их накопилось достаточно", - отметил Дмитрий Рачковский.

Кроме организации питания в мобильном пункте обогрева волонтеры отряда по подготовке и реагированию на ЧС областной организации БОКК (они все обучены навыкам оказания первой помощи) консультируют по безопасному поведению в зимних условиях.-0-