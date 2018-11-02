Около 250 деревьев высажено в Бресте во время акции "Зеленое будущее Беларуси"

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Во время акции "Зеленое будущее Беларуси" в парке тысячелетия Бреста сегодня высажено около 250 деревьев, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие организовано с целью реализации концепции умного устойчивого развития "Брест: Симбио-Сити 2050" и Национального плана действий по развитию зеленой экономики в Беларуси. Во время акции были высажены деревья лиственницы, красного бука, ясеня, пирамидального дуба, черной и веймутовой сосны, лириодендрона, катальпы на штамбе. В закладке аллеи приняли участие представители местных органов власти, депутатского корпуса, трудовых коллективов, общественных объединений, школьники и студенты.

"Надеемся, что эта акция найдет поддержку и в других регионах. Озеленение городов имеет большое значение. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит политику сохранения каждого дерева, чтобы горожане комфортно себя чувствовали, могли дышать свежим воздухом, отдыхать в зеленых зонах, - отметил заместитель министра природных ресурсов и окружающей среды Александр Корбут. - Думаю, подобные акции пройдут в первую очередь в областных центрах. Хотелось бы, чтобы и в малых городах обратили внимание на необходимость увеличения зеленых мест отдыха".

По мнению председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса, экологические акции показывают отношение местных жителей к природе. "Каждый из нас может сделать что-то хорошее: посадить дерево, разбить клумбу. Радует, что в этом направлении в Брестской области делается многое. В этом году только в населенных пунктах высажено более 19 тыс. деревьев", - сказал губернатор. Вместе с молодыми людьми он посадил в парке тысячелетия Бреста несколько деревьев. Благоустройство этой рекреационной зоны планируется завершить в 2019 году, когда областной центр будет отмечать свое тысячелетие.

Акцию "Зеленое будущее Беларуси" Минприроды проводит совместно с Программой развития ООН в Беларуси, Брестскими гор- и облисполкомами при поддержке проектов международной технической помощи ПРООН/ГЭФ и ПРООН/ЕС. "Расширение зеленых зон в городских условиях чрезвычайно важно. Это борьба с загрязнением воздуха, изменением климата. Также решаются вопросы сохранения биоразнообразия, рекреации. В летнее время деревья снижают температуру, что актуально в нынешних условиях. Тепловые волны негативно сказываются на самочувствии, особенно пожилых людей", - добавил координатор проектов Программы развития ООН Игорь Чульба.-0-