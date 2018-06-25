Около 250 участников соберет международный детский лагерь в Рогачевском районе

25 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный детский лагерь мира и дружбы "Крынiчка" пройдет в Рогачевском районе с 29 июня по 7 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном отделении Белорусского фонда мира.

Нынешняя смена станет уже 26-й, она будет посвящена Году малой родины и проводится под девизом "Крынiчка" - малая родина мира и дружбы детей".

В лагере на живописном берегу озера с символическим названием Доброе около деревни Ходосовичи соберутся около 250 подростков из трех стран. С пользой и интересом проведут время ребята из белорусских Гомеля, Рогачевского и Кормянского районов, российских Санкт-Петербурга, Курска, Смоленска, Орла, города Котельники Московской и Новозыбкова Брянской областей, украинского Новограда-Волынского Житомирской области.

Торжественную линейку и открытие лагеря проведут 30 июня. Затем в течение всей смены участников ожидает насыщенная спортивная, культурная, познавательная программы. Каждый из дней будет посвящен определенной тематике: Отечества, гостеприимства, национальных культур и т.д. Пройдут фестивали творчества, традиций, спортивные соревнования, интеллектуальные конкурсы, экологические акции, миротворческие встречи, творческие мастерские и др. В Рогачеве 3 июля дети примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Независимости Беларуси.

Международный детский лагерь мира и дружбы "Крынiчка" Гомельское областное отделение Белорусского фонд мира проводит в партнерстве с Рогачевским райисполкомом. Мероприятие нацелено на расширение и укрепление дружбы и сотрудничества, обмен опытом между учащимися и взрослыми, учреждениями образования, миротворцами Беларуси, России, Украины, других стран, пропаганду здорового образа жизни, формирование активной жизненной позиции.-0-