2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 3 тыс. человек планируется трудоустроить в Бресте в 2018 году на вновь созданные рабочие места, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Михаил Романюк.

По словам начальника управления, прогнозные показатели для областного центра еще согласовываются в Минтруда и Минэкономики. "В прошлом году на вновь созданные рабочие места было трудоустроено 2989 человек, при задании для города 2,9 тыс. Планируется, что в текущем году цифра будет не меньше, чем в 2017-м", - сказал Михаил Романюк.

Предпосылки для выполнения этого прогноза есть, считает начальник управления. "В этом году ожидается активное развитие торговли. Так, компания "Санта Ритейл" планирует за текущий год довести количество торговых объектов до ста. Сейчас у них около 70 магазинов. Первый в этом году магазин совсем скоро откроется в микрорайоне Восток. В Заречном микрорайоне строится крупный торговый комплекс, который будет открываться в конце весны. Помимо сферы торговли, новые рабочие места будут открываться в соответствии с бизнес-планами развития как на вновь создающихся предприятиях, так и на действующих", - отметил собеседник.

Сегодня в управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома прошел день предприятия ИООО "Анрэкс". Крупная компания по производству мебели пригласила на собеседование граждан, желающих трудоустроиться по профессии "станочник деревообрабатывающих станков". Нанимателем было заявлено 40 вакансий. Мероприятие посетили 30 человек. В результате сформирована группа из 14 человек для обучения по заявленной профессии за счет управления, из них 10 - под гарантию трудоустройства в ИООО. Два станочника получили направления на медкомиссию с последующим оформлением на работу.

Это уже второй в текущем году организованный совместно со службой занятости день предприятия в Бресте. Следующее подобное мероприятие запланировано на 16 февраля по заявке ЗАО "Юнифуд" (сеть магазинов "Алми" и SPAR). Торговое предприятие будет набирать продавцов, кондитеров, формовщиков, поваров, обвальщиков мяса.

По оперативным данным, на 1 февраля в Бресте зарегистрировано 409 безработных. Это на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (598 безработных). В течение первого месяца 2018-го было трудоустроено 237 безработных (в январе 2017-го - 149 безработных). Количество вакансий увеличилось на 66% - с 801 на конец января 2017-го до 1331 в этом году. На сегодня уровень безработицы в Бресте составляет 0,8%.-0-