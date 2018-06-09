Около 3 тыс. новополочан выйдут на праздничное шествие в честь юбилея города

9 июня, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 3 тыс. новополочан соберет сегодня масштабное шествие трудовых коллективов и общественных организаций в честь 60-летия города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Новополоцком горисполкоме.

Стилизованная колонна начнет формироваться на перекрестке улиц Молодежной и Калинина. Шесть десятилетий развития Новополоцка будут представлять коллективы предприятий и организаций, появлявшихся в эти отрезки времени, а своеобразные рубежи обозначат автобусы с фотографиями тех лет. Так, например, первыми после почетных гостей и граждан, руководства Нефтеграда колонну возглавят представители ОАО "Трест №16 Новополоцка", сотрудники которого в далеком 1958 году возводили город. На 14-метровом тягаче, следующем в их составе, будет установлена палатка первостроителей с юношами и девушками в стилизованной одежде тех времен, символизирующие всесоюзную молодежную стройку, которая развернулась на месте будущего города нефтяников. В составе первого десятилетия проследуют и рабочие предприятий "Нефтезаводмонтаж", "Нафтан" и "Полимир". Последнее временной отрезок жизни города - 2008-2018 годы - представят общественные организации БРСМ, профсоюзов, "Белая Русь", а также учреждения культуры, так как именно в 2018 году Новополоцку было присвоено высокое звание культурной столицы Беларуси.

Конечной точкой маршрута праздничного шествия станет площадь Строителей, где выступят почетные гости, руководство горисполкома, состоится церемония присвоения звания "Почетный гражданин Новополоцка". Его будут удостоены ветераны труда Владимир Карпинчик, Валерий Рабец, Михаил Элешевич и Лариса Шабунина - за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие города, многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни. Продолжит мероприятие концерт с участием популярных исполнителей и лучших творческих коллективов Новополоцка.

Праздничная программа дня обширна и многообразна. Так, в Парке культуры и отдыха развернутся фестиваль национальных кухонь и ремесленная аллея. Юные новополочане смогут с удовольствием провести время в детском городке в сквере возле школы искусств №1. Поклонников спортивных состязаний приглашают на турнир по тяжелой атлетике памяти Сергея Лагуна и воднолыжный турнир памяти Николая Генова. ФПБ организует гражданско-патриотическую акцию "Мы - вместе!". На протяжении дня будут работать праздничная торговля, выставки и презентации. Завершит насыщенный день яркая концертная программа и красочный салют.-0-