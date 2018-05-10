10 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 30 тыс. человек приняли участие в массовых гуляньях на День Победы в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Традиционную праздничную колонну, стартовавшую с площади Ленина, изначально сформировали более 10 тыс. человек. По мере шествия ее массово пополняли горожане, многие из которых в поддержку республиканской акции "Беларусь помнит" пришли с портретами своих родственников, воевавших за свободу и независимость родины. Многочисленные зрители собрались также непосредственно на площади Победы, где состоялся торжественный митинг, а затем развернулись мероприятия насыщенной программы дня.

Ярким событием стал вечерний трехчасовой концерт, подготовленный силами лучших творческих коллективов и вузов города. Душевные песни военных лет и трогательные выступления артистов не оставили равнодушными никого из собравшихся, а композицию "День Победы" почти девятитысячная аудитория зрителей спела вместе с исполнителем под зажженные свечи и фонарики мобильных телефонов. Финальным аккордом 9 мая в Витебске, как и везде по стране, стал красочный продолжительный салют.-0-