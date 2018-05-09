Около 30 тыс. человек стали участниками митинга в честь Дня Победы в Брестской крепости

9 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 30 тыс. человек сегодня приняли участие в праздничном митинге в Брестской крепости, посвященном Дню Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

На митинге в мемориальном комплексе собрались руководство Бреста и области, депутаты, ветераны, представители общественных организаций, трудовых коллективов, молодежь. Вместе с брестчанами в легендарную цитадель пришли гости областного центра. Присутствующие возложили цветы к Вечному огню и плитам некрополя, почтили память героев минутой молчания. Завершилось мероприятие торжественным маршем. По площади церемониалов прошли воины Брестского гарнизона, пограничники, сотрудники МЧС, учащиеся кадетских классов, участники всебелорусской акции "Беларусь помнит" с портретами своих предков - участников войны.

Ветеран Великой Отечественной войны Снетко Вера

"К сожалению, участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше. Сейчас в области проживают 1079 ветеранов. Но солдаты Победы, ушедшие в вечность, остаются среди нас, в памяти потомков. Яркое тому подтверждение - акция "Беларусь помнит". В Бресте она собрала около 9 тыс. человек разных возрастов. Подвиг ветеранов бесценен. Это пример настоящего мужества и любви к родине", - подчеркнул председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Анатолий Лис

Губернатор добавил, что задача нынешнего поколения - обеспечить максимально комфортные условия для жизни ветеранов. "Но главное - внимание. Ветераны нуждаются в нашей ежедневной заботе и помощи. Потому что все мы в неоплатном долгу перед поколением победителей. Приятно, что они участвуют в мероприятиях, занимаются патриотическим воспитанием. Это очень важно", - отметил председатель облисполкома.

Республиканская акция "Беларусь помнит", посвященная празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проходит 9 мая. Каждый может отдать дань памяти героям и участникам войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прийти с портретами своих предков - участников и героев войны.-0-

Фото Вадима Якубенка