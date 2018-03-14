Около 300 рабочих мест создадут на обновленном Витебском меховом комбинате

14 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. На модернизированном УПП "Витебский меховой комбинат" будет создано около 300 новых рабочих мест, сообщила сегодня журналистам ведущий специалист по кадрам предприятия Любовь Качанова.

Запуск обновленного предприятия намечен на июль. Сейчас на реконструированных площадях комбината, который ведет свою историю с 1975 года, устанавливается современное оборудование. Закуплены две производственные линии - сырейно-красильная (выделка и окраска сырья) и скорняжно-пошивочная.

"Самая главная и ответственная задача на этом этапе - подбор и обучение кадров. У нас остался костяк специалистов, которые пока трудятся на других фабриках холдинга "Марко", в состав которого мы входим. Комбинат - одно из крупнейших производств по выделке и пошиву меховых изделий, и все профильные специалисты очень ценны. Они - на вес золота. Летом наши специалисты вернутся на родное предприятие", - сказала Любовь Качанова.

По ее данным, на модернизированном производстве будет создано около 300 новых рабочих мест. Меховому комбинату понадобятся и профильные специалисты, которых сейчас не готовят ни в одном учебном заведении Витебска (аппаратчик дубления, строгаль и некоторые другие).

"Мы активно сотрудничаем с центром занятости. И уже в ближайшее время сформируются группы из числа безработных, которые пройдут обучение на базе колледжа легкой промышленности и затем будут трудоустроены на наших производствах. На момент запуска модернизированного предприятия нам понадобится около 40 человек. Остальные рабочие места будут открываться по мере освоения оборудования и наращивания объемов производства", - добавила Любовь Качанова.

Собеседница отметила: "Когда к нам приходят люди, которые уже не один год стоят на учете в центре занятости, то выясняется, что далеко не все из них хотят работать. Для меня это удивительно. У нас современное оборудование, уникальное производство и никаких завышенных требований к соискателям. С радостью примем людей любого возраста, которые реально хотят работать".

В дальнейшем три витебских профильных колледжа (легкой промышленности, технологический, индустриально-педагогический) начнут готовить специалистов по профессиям, необходимым меховому комбинату. "Заключаем договоры, и в этом году намечено начать набор учащихся после базового и общего среднего образования. Проводим профориентационную работу в школах, чтобы выпускники поступали на новые специальности в колледжи и приходили к нам на работу", - сообщила представитель комбината.-0-