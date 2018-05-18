18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 3,5 тыс. балконов планируется отремонтировать в Минске до конца года, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Виталий Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

План сформирован по итогам весеннего осмотра, с начала года уже отремонтировано 275 балконов. Также определен перечень домов, где балконы требуют первоочередного ремонта. В него включены 198 балконов, из которых 75 находятся в аварийном состоянии. Наиболее критическая ситуация отмечается в Советском районе в домах по просп.Независимости,43 и ул.Я.Коласа, 53. "Балконы опечатаны, под ними установлены ограждающие конструкции. Прорабатывается вопрос выполнения работ по демонтажу за счет средств комиссии по чрезвычайным ситуациям", - отметил Виталий Смирнов.

Всего на техническом обслуживании ЖКХ районов Минска находится 3 675 домов с 180 тыс. балконами, в том числе более 3,2 тыс. домов (151 тыс. балконов) со сроком эксплуатации более 40 лет. Проводится их текущий и капитальный ремонт.-0-