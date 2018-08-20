Около 3,5 тыс. человек трудоустроены в составе минских студотрядов

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сформировано 285 студенческих отрядов, где трудятся около 3,5 тыс. человек, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме первый секретарь Минской городской организации БРСМ Сергей Клишевич, передает корреспондент БЕЛТА.

На предприятиях и в организациях работают строительные, сервисные, педагогические, экологические, сельскохозяйственные, производственные отряды. Еще 340 молодых людей получили работу в индивидуальном порядке.

Представители студенческой молодежи города уже не первый раз отправляются на работу в Санкт-Петербург. Также по традиции Минск принимает студентов из Санкт-Петербурга, которые в составе сводных белорусско-российских отрядов трудятся на объектах в Беларуси.

"Занятость молодежи в летний период - одно из приоритетных направлений деятельности БРСМ. На аналогичную дату прошлого года работало 124 отряда, было трудоустроено 1 тыс. 956 человек", - отметил Сергей Клишевич.

В нынешнем году студотрядовское движение отмечает 55-летие. С апреля по июнь во всех учебных учреждениях города проходила акция "Выбираем студотряд", создана база желающих трудоустроиться.-0-