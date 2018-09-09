Около 35 тыс.участников выйдуют на старт четвертого Минского полумарафона

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 35 тыс.участников выйдут сегодня на старт Минского полумарафона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заявки от любителей бега и профессиональных спортсменов Белорусская федерация легкой атлетики начала принимать еще в мае. На старт вместе с любителями выйдут и профессионалы. В белорусской команде основные надежды связываются с выступлением на 21,1 км чемпионки Европы 2018 года в марафоне Ольги Мазуренок. Конкуренцию ей постараются составить многие бегуньи, но основная борьба, по мнению специалистов, развернется между Ольгой Мазуренок и представительницей Кыргызстана Дарьей Масловой. В столицу Беларуси прибыл и двукратный победитель Минского полумарафона из Кении Киптум Майо Кимайо, который не прочь защитить свой титул.

Среди любителей бега в полумарафоне традиционно примет участие Dream team, команда "Крылья Ангелов", представители вузов, министерств и ведомств. Пробегут на разных дистанциях представители дирекции II Европейских игр и команды Дарьи Домрачевой.

Первыми на старт у Дворца спорта в 9.00 выйдут участники на дистанции 21,1 км, Затем в 9.45 начнется забег на 10,5 км. В 12.30 - на 5,5 км.

Маршрут пролегает через проспекты Победителей, Независимости, Машерова, улицы Володарского, Карла Маркса, Энгельса, Коммунистическая, Сторожевская, Куйбышева, Богдановича, Янки Купалы, площади Независимости и Победы.

Организаторы значительно увеличили призовой фонд Минского полумарафона - $50 тыс. Глава БФЛА Вадим Девятовский ранне сообщил, что основная часть призовых будет распределена между лучшими в полумарафоне на 21,1 км среди мужчин и женщин.

Телеканал "Беларусь 5" планирует сделать включения прямых трансляций полумарафона. Как отметили организаторы, вместе с телезрителями и пользователями соцсетей количество интересующихся Минским полумарафоном достигнет сегодня около миллиона человек.

В 2018 году Минский полумарафон будет проведен в четвертый раз. В 2017-м в нем участвовали около 30 тыс. человек.

Минский полумарафон имеет бронзовый лейбл Международной федерации легкой атлетики, а также пять звезд качества и безопасности забегов Европейской легкоатлетической ассоциации.-0-