Около 350 тыс. кв.м улиц отремонтировано в Минске с начала года

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске отремонтировано около 350 тыс. кв.м улично-дорожной сети с начала года, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Критическая ямочность ликвидирована на участках площадью 116 тыс. кв.м, обновлены 100 тыс. кв.м тротуаров, заменено 17 км бортового камня. Проводились ремонт колодцев дождевой канализации, транспортных и пешеходных заграждений, заливка трещин.

Полностью заменено покрытие на 23 участках площадью 295 тыс. кв.м.

В зимнее время для устранения критических дефектов планируется использовать холодные органоминеральные смеси, производимые на минском заводе "Макродор".-0-