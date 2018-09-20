Около 4 млн евро пойдет на ремонт дорог вблизи Августовского канала

20 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 4 млн евро из трансграничных проектов пойдет на ремонт дорог в районе Августовского канала, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП "Гроднооблдорстрой".

Капитальный ремонт дорог будет проводиться при реализации четырех проектов международной технической помощи программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы. Партнером в ряде проектов с белорусской стороны помимо КУП "Гроднооблдорстрой" выступает Гродненский райисполком. Суммарная стоимость белорусской части проектов превышает 4 млн евро. Работы планируется начать до конца года.

Отремонтируют четыре участка дорог общей протяженностью свыше 21 км. В частности, продолжится капитальный ремонт дороги Гродно-Сопоцкин: обновлен будет участок от деревни Ратичи до Сопоцкина. Также в ремонте будут два участка дороги от Святска до деревни Василевичи и от Василевичей до моста через Августовский канал в районе населенного пункта Немново. Капитально отремонтируют и дорогу, связывающую Сопоцкин и Соничи.

Помимо нового покрытия, на дорогах будут обновлены автобусные остановки, знаки, другие элементы дорожной инфраструктуры, появятся стоянки для туристов. Среди обязательных условий - создание велосипедных и пешеходных дорожек.

Это не первый опыт реализации трансграничных проектов для улучшения дорожной инфраструктуры в Гродненском районе. Ранее, например, был капитально отремонтирован участок дороги Гродно-Сопоцкин от областного центра до деревни Ратичи. Также появилась современная дорога от Ратичей в сторону границы с Польшей: здесь прорабатывается вопрос создания пункта пропуска "Софиево-Липчаны".-0-