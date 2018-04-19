Около 4 тыс.км воздушных линий электропередачи отремонтируют в Гродненской области в этом году

19 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 4 тыс.км воздушных линий электропередачи отремонтируют в Гродненской области в 2018 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в РУП "Гродноэнерго".

Работы по восстановлению исправности и работоспособности воздушных линий уже начались. Ремонт и замена их на новые позволит повысить надежность и эксплуатационные характеристики.

"Планируется отремонтировать почти 4 тыс.км воздушных линий напряжением 0,4-330 кВ, а также свыше 1,2 тыс. трансформаторных подстанций. Кроме того, будет заменены около 4,5 тыс. опор линий 0,4-10 кВ. Запланирована замена и голого провода на воздушных линиях на изолированный", - отметили в РУП "Гродноэнерго". Также от древесно-кустарниковой растительности будет расчищено свыше 1,5 тыс. га просек воздушных линий электропередачи. Это позволит снизить риск технологических нарушений, вызванных падением деревьев на ЛЭП. Выполнение запланированных мероприятий позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение потребителей Гродненской области.

Во время проведения некоторых работ в отдельных населенных пунктах будет временно приостановливаться подача электроэнергии. Отключения будут носить плановый характер: информация о времени и их причинах размещена на сайте РУП "Гродноэнерго". На предприятии просят с пониманием отнестись к перерывам в электроснабжении. Безопасное проведение работ без отключений энергии невозможно. "Обращаем внимание, что для сохранности чувствительных электроприборов, таких как телевизоры и компьютеры, их необходимо обесточить непосредственно перед отключением электроэнергии", - отметили в РУП "Гродноэнерго".-0-