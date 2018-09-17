17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40% минчан заключили договора с ЖКХ на теплоснабжение, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор объединения "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук, передает корреспондент БЕЛТА.

Работу по оформлению договорных отношений необходимо завершить до 1 октября.

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