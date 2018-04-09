Около 40 разработок и технологий представит НАН на промышленно-технологическом форуме в Минске

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 инновационных разработок и технологий для промышленности представят организации Национальной академии наук на 18-й международной специализированной выставке "Сварка и резка - 2018", которая пройдет во время промышленно-технологического форума в Минске с 10 по 13 апреля, БЕЛТА сообщили в пресс-службе НАН.

ГНПО порошковой металлургии продемонстрирует аддитивные технологии изготовления деталей сложной формы по трехмерной компьютерной модели. По мнению разработчиков, они могут с успехом применяться в аэрокосмической промышленности, производстве деталей авиационного двигателя или их компонентов, изготовлении медицинских имплантатов и инструментов, а также в системах охлаждения микроэлектроники. Специалисты объединения представят и новый способ сварки без плавления материала - сварка трением с перемешиванием, позволяющим снизить энергопотребление и длительность производственного цикла.

ОАО "НПО Центр" представит автоматизированные комплексы плазменной и гидроабразивной резки. Переносной аппарат для ультразвуковой сварки полимеров продемонстрирует Институт технической акустики НАН Беларуси. Преимущества такого аппарата - высокая скорость сварки, легкость и транспортабельность, экологическая безопасность. Его можно использовать для сварки деталей, расположенных в труднодоступных местах, заклепывания и точечной спайки, а также спайки полимерной ленты в конвейерных системах.

Профессионалов сварочной отрасли 12 апреля соберет 10-й международный симпозиум "Эффективная сварка и родственные технологии", организатором которого выступит ГНПО порошковой металлургии.

Ежегодный промышленно-технологический форум пройдет с 10 по 13 апреля в минском Футбольном манеже. Запланированы выставки "Машиностроение", "Сварка и резка", "Литметэкспо: литье и металлургия", "Защита от коррозии. Покрытия". Их тематика охватывает широкий спектр промышленных технологий в сфере машиностроения, металлообработки, сварки и резки, литейного производства, конструкционных материалов, ресурсосбережения. Участие в форуме примут более 200 компаний из 19 стран: Беларуси, Бельгии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Китая, Латвии, Литвы, Польши, России, США, Турции, Украины, Чехии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии.-0-