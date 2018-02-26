Около 400 человек в Гомельской области получили горячее питание и теплые вещи от Красного Креста

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 400 человек в Гомельской области получили сегодня горячее питание и теплые вещи от Красного Креста, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации Белорусского общества Красного Креста.
"В период низких температур областная организация БОКК оказывает помощь тем, кто наиболее уязвим в таких погодных условиях: пожилым и одиноко проживающим, людям, имеющим ограничения по передвижению, бездомным, другим нуждающимся, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Так, только сегодня помощью в регионе воспользовались около 400 человек, 150 из них в областном центре", - рассказали в организации.
Ежедневно во всех офисах районных организаций БОКК открыты стационарные пункты обогрева. Здесь можно согреться чашкой горячего чая, получить теплую одежду, обувь. При необходимости в пунктах окажут первую медицинскую помощь, дадут рекомендации безопасного поведения в холодное время года.
Также в области работают мобильные пункты обогрева. Сотрудники и волонтеры Красного Креста выезжают в места скопления бездомных, угощают чаем, горячей кашей, выдают теплые вещи и т.д.
В областной организации отметили, что мобильные пункты будут действовать в течение недели. При необходимости, если морозы не ослабеют, работа пунктов будет продлена.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN