Около 400 человек в Гомельской области получили горячее питание и теплые вещи от Красного Креста

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 400 человек в Гомельской области получили сегодня горячее питание и теплые вещи от Красного Креста, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации Белорусского общества Красного Креста.

"В период низких температур областная организация БОКК оказывает помощь тем, кто наиболее уязвим в таких погодных условиях: пожилым и одиноко проживающим, людям, имеющим ограничения по передвижению, бездомным, другим нуждающимся, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Так, только сегодня помощью в регионе воспользовались около 400 человек, 150 из них в областном центре", - рассказали в организации.

Ежедневно во всех офисах районных организаций БОКК открыты стационарные пункты обогрева. Здесь можно согреться чашкой горячего чая, получить теплую одежду, обувь. При необходимости в пунктах окажут первую медицинскую помощь, дадут рекомендации безопасного поведения в холодное время года.

Также в области работают мобильные пункты обогрева. Сотрудники и волонтеры Красного Креста выезжают в места скопления бездомных, угощают чаем, горячей кашей, выдают теплые вещи и т.д.

В областной организации отметили, что мобильные пункты будут действовать в течение недели. При необходимости, если морозы не ослабеют, работа пунктов будет продлена.-0-