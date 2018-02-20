Около 400 проектов представили участники регионального этапа "Энергомарафона" в Гомельской области

20 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 400 проектов представили учреждения образования Гомельской области на региональном этапе республиканского конкурса проектов по экономии и бережливости "Энергомарафон-2017". Церемония награждения победителей и призеров регионального тура прошла сегодня в областном Дворце творчества детей и молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Участие в конкурсе приняли учреждения образования всех районов: школы, гимназии, лицеи, колледжи, а также дошкольные учреждения. На суд жюри было представлено около 400 работ в различных номинациях.

"Культуру энергопотребления важно прививать и развивать с раннего детства. И "Энергомарафон" во многом этому способствует. В энергосберегающей деятельности системы образования сделано немало: разработаны и получили практическое применение многие проекты. Каждый из них - это большой совместный труд и творческий поиск учащихся и педагогов", - отметил в беседе с журналистами директор РУП "Белинвестэнергосбережение" Виктор Кныш.

Виктор Кныш

Увидеть лучшие проекты, созданные в регионе в 2017 году, можно было в фойе Дворца творчества перед началом торжественной церемонии. Так, девятиклассники средней школы №27 Гомеля Даниил Радченко и Владислав Макаренко представили "умные жалюзи". Помощь в подготовке проекта оказал школьникам учитель физики и информатики Валерий Клюка. "Устройство способно накапливать и сохранять солнечную энергию в течение светового дня. Затем ее можно использовать, к примеру, для зарядки электронных гаджетов, освещения и т.д. Также жалюзи автоматически регулируют уровень освещенности в помещении", - пояснили разработчики. Они считают, что проект может быть внедрен не только в жилых помещениях, но и в различных учреждениях.

Учитель физики гомельской гимназии №10 Валерий Клюка и один из авторов разработки "Умные жалюзи" Владимир Макаренко.

Авторам "умных жалюзи" жюри присудило первое место в номинации "Проект практических мероприятий по энергосбережению".

Проекты альтернативной энергетики, созданные гомельской средней школой №44 имени Н.А.Лебедева: ветрогенератор, гидроэлектростанция, ветряная мельница и другие - признаны лучшими в номинации "Система образовательного процесса и информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении образования".

Также призеров и победителей назвали в номинациях "Культурно-зрелищное мероприятие" (первое место у средней школы №66 Гомеля) и "Художественная работа по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов". Лучшим видеороликом признана работа "Энергосбережение. Хотите быть в тренде?" Карины Керус, представляющей областной центр технического творчества детей и молодежи.

Республиканский конкурс проектов по экономии и бережливости "Энергомарафон" проходит в Беларуси с 2007 года. Среди основных целей - формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции путем реализации социально значимых проектов по энергосберегающим технологиям, осознанного отношения к энергоресурсам, пропаганды методов экономии энергии.-0-

Фото Сергея Холодилина