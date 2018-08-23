Около 42% потребителей тепловой энергии в Минске получили паспорта готовности

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 42% потребителей тепловой энергии и 37% теплоисточников в Минске получили паспорта готовности, сообщил сегодня журналистам директор филиала "Энергонадзор" РУП "Минскэнерго" Сергей Василевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовка идет планово. Цифры сравнимы с цифрами прошлого года", - отметил Сергей Василевский.

Всего на контроле "Энергонадзора" в Минске находятся более 2 тыс. потребителей тепловой энергии и 539 теплоисточников министерств и ведомств. С 1 июля текущего года в филиале организована работа по регистрации паспортов готовности. По данным на 22 августа, зарегистрировано более 1,2 тыс. паспортов готовности потребителей тепловой энергии и 198 паспортов готовности теплоисточников.

В частности, к предстоящему отопительному сезону уже подготовлены все теплоисточники социальной сферы. Подписано 90% паспортов готовности по организациям, которые относятся к комитету по здравоохранению Мингорисполкома, 83% - по школам и детским садам. Как ожидается, до 1 сентября эта работа будет завершена.

Что касается жилищного фонда, то паспорта готовности получили 29% объектов.-0-