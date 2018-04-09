Около 450 белорусских и российских десантников задействованы в совместном учении под Брестом

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский сегодня состоялась торжественная церемония открытия совместного батальонного тактического учения белорусских и российских десантников, передает корреспондент БЕЛТА.

В учении задействованы около 450 военнослужащих и до 70 единиц техники. От белорусской стороны участвуют подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций Вооруженных Сил. Россию представляет сводная рота 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск, усиленная инженерно-саперным отделением.

"В подразделении около ста человек. Оно полностью укомплектовано военнослужащими по контракту. С собой мы привезли комплект новой боевой экипировки "Ратник" и парашютные системы. Вооружение и технику предоставила белорусская сторона. Цель учения - дальнейшее развитие военного сотрудничества, совершенствование навыков солдат и подразделений при совместном выполнении задач", - сообщил заместитель командира 104-го гвардейского десантно-штурмового полка, начальник воздушно-десантной службы гвардии подполковник Алексей Андреев.

Замысел учения заключается в выявлении, блокировании и уничтожении незаконного вооруженного формирования, захватившего и удерживающего важный стратегический объект. Учение с десантированием и боевой стрельбой пройдет в три этапа. "Во время учения проверим слаженность подразделений. Мы должны уметь действовать сообща, понимать правильно команды. Кроме того, нам интересен опыт российских коллег - серьезный, боевой", - отметил командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Дмитрий Соболь.

Активная фаза учения на полигоне Брестский пройдет с 10 по 12 апреля.-0-

Фото Вадима Якубенка